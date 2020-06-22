Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с законно избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios.

«Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч», — заявил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге, что американский лидер Дональд Трамп называл «крутой» идею вторжения в Венесуэлу. При этом американские власти последовательно ведут диалог с венесуэльской оппозицией и ее лидером Хуаном Гуайдо, которого признают в качестве «временного президента» Боливарианской Республики.