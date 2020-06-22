Тегеран, , 07:47 — REGNUM 21 июня заместитель министра юстиции по правам человека и международным делам и председатель Комитета по выдаче заключенных Махмуд Аббаси заявил, что Иран готов к обмену заключёнными с другими странами по гуманитарным соображениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о том, что министр юстиции уделяет особое внимание всесторонней поддержке иранцев, проживающих за рубежом, особенно иранцев, которые столкнулись с юридическими и судебными проблемами в других странах, Аббаси отметил, что за последние два месяца было экстрадировано 108 иранских заключенных из Грузии.

Говоря об активной юридической и судебной дипломатии Ирана, он подчеркнул, что обмен заключёнными и их передача оправданны в контексте гуманитарной политики Ирана. Аббаси добавил, что более 2000 афганских заключенных готовы переехать в свою страну.

Что касается просьбы премьер-министра Пакистана к президенту Ирана об экстрадиции 44 пакистанских заключенных в Исламабад, Аббаси заявил, что по гуманитарным соображениям Исламская Республика отправила пакистанских заключенных из разных провинций в тюрьму Захедан для передачи пакистанским властям.

Выражая озабоченность положением иранских заключенных в Объединенных Арабских Эмиратах, Аббаси сообщил: «К сожалению, наши заключенные в Объединенных Арабских Эмиратах лишены минимальных прав человека, включая консульские услуги и справедливое судебное разбирательство. Продолжение этого процесса удваивает юридическую и международную ответственность правительства ОАЭ».