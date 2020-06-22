Тегеран, , 08:00 — REGNUM 21 июня спикер Палестинского национального совета (ПНС) Салим Занун выразил надежду, что координация и сотрудничество между палестинским и иранским парламентами будут расширены для обеспечения интересов обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В поздравительном послании спикеру парламента Ирана Мохаммеду Бакеру Калибафу он отметил: «Я и мои коллеги в ПНС рады выразить Вам самые теплые поздравления в связи с Вашим избранием на пост спикера Меджлиса братской страны Ирана».

«Мы надеемся на продолжение координации и сотрудничества между двумя парламентами с целью служения интересам двух братских народов и высоко оцениваем принципиальную позицию Исламской Республики Иран в поддержке Палестины в деле прекращения репрессивной оккупации Израиля, возвращения перемещенных лиц на родину и образования независимого Палестинского государства на национальной территории со столицей в Бейт-уль-Мокаддасе», — сообщается в послании.

«Мы выражаем нашу солидарность с Вами и братским народом Ирана в нынешней щекотливой ситуации, когда Иран и весь мир борются с пандемией коронавируса», — заявил Занун.