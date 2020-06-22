Тегеран, , 08:02 — REGNUM 20 июня поздно вечером официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал Европейский Союз за его «оглушительное молчание в отношении варварского подавления» народа в США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 июня.

«В то время, когда американский режим отрицает права собственного народа и жестоко подавляет мирные протесты, оглушительное молчание так называемых борцов за права человека в Европе и за ее пределами еще раз демонстрирует их неискренность, лицемерие и двойные стандарты», — написал Мусави в своем Twitter-аккаунте.

Джордж Флойд являлся чернокожим американским гражданином, который недавно умер от рук белого полицейского. После его смерти массовые протесты против расизма охватили Соединенные Штаты и некоторые другие страны мира.