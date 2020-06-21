Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Военнослужащие ВВС США подготовили к отправке на Украину груз с вооружением, в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin. Об этом 21 июня сообщается на официальной странице Транспортного командования США в социальной сети Twitter.

«Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе «Довер», грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки на Украину», ― говорится в сообщении.

Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему остается «приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины».

На фотографии, которая сопровождает текст Транспортного командования США, можно увидеть, что на борт самолета американские военнослужащие грузят по меньшей мере около 100 единиц ракет в пусковых трубах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в посольстве США сообщили, что Вашингтон передаст Украине военную помощь на сумму $60 млн.

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