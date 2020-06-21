Скопье, , 23:22 — REGNUM Глава временного правительства Северной Македонии Оливер Спасовски 20 июня прокомментировал рост смертности среди пациентов с COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в обращении к гражданам политик призвал граждан всерьез воспринять угрозу коронавируса:

COVID-19 уносит жизни каждый день. Сегодняшнее высокое число смертей говорит лишь одно: вирус тут, он опасен и может быть смертоносным.

Политик призвал македонцев соблюдать правила личной защиты с целью снизить число зараженных и подчеркнул, что для победы над эпидемией важен вклад каждого. Спасовски напомнил о важности ношения масок и уклонения от участия в массовых мероприятиях.

Напомним, почти половина македонцев считает, что коронавирус был создан в лаборатории. Среди албанского населения страны бытует мнение о том, что коронавирус не существует.

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