Приштина, , 23:17 — REGNUM Спикер парламента самопровозглашенного Косово Вьоса Османи 20 июня прокомментировала решение президиума Демократической лиги Косово об её отставки с поста заместителя председателя и исключении из рядов партии.

Вьоса Османи Kuvendikosoves.org

На своей странице в социальной сети Османи перечислила причины своего исключения из партии, в которой она обещала находиться всю жизнь:

Меня исключили и выделили за то, что:

Я говорила, что я не сотрудничаю с коррупционерами, и так говорю и теперь;

Я говорила, что принесу Косово перемены, а не старые методы управления, и так говорю и теперь;

Я говорила, что не поддержу никого, кто будет вести торги о границах и суверенитете, и так говорю и теперь;

Я говорила, что мы потребуем для Косово равенства через режим взаимности, и так говорю и теперь;

Я говорила, что не буду вести заговоров ни у кого за спиной, и так говорю и теперь;

Поистине, меня подвергли дискриминации и лишили поста за то, что я говорила. Меня подвергли дискриминации и потому, что я женщина, поскольку ни одного мужчину-заместителя председателя партии в прошлом не исключали из партии, даже если он выступал против шагов партии.

По словам Османи, её исключение из партии — расплата за стремление следовать своим принципам.

Османи — популярнейший политик в Косово. На парламентских выборах 2019 года её кандидатура на пост премьер-министра получила поддержку 176 тысяч избирателей. Больше получил только Альбин Курти, которого поддержали свыше 200 тысяч избирателей.

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