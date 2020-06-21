Приштина, 21 июня 2020, 23:17 — REGNUM Спикер парламента самопровозглашенного Косово Вьоса Османи 20 июня прокомментировала решение президиума Демократической лиги Косово об её отставки с поста заместителя председателя и исключении из рядов партии.
На своей странице в социальной сети Османи перечислила причины своего исключения из партии, в которой она обещала находиться всю жизнь:
По словам Османи, её исключение из партии — расплата за стремление следовать своим принципам.
Османи — популярнейший политик в Косово. На парламентских выборах 2019 года её кандидатура на пост премьер-министра получила поддержку 176 тысяч избирателей. Больше получил только Альбин Курти, которого поддержали свыше 200 тысяч избирателей.
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