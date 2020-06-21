Белград, , 22:45 — REGNUM Прогрессивная партия Сербии, возглавляемая президентом страны Александаром Вучичем, одерживает победу на парламентских выборах страны с результатом 56,7%. Об этом 21 июня сообщается в Центре наблюдения за выборами.

По предварительным данным, явка на выборах составила 50,44%. Второе место на выборах получает Социалистическая партия Сербии, возглавляемая главой внешнеполитического ведомства страны Ивицой Дадичем, за нее проголосовали 11,1% избирателей.

Напомним, парламентские выборы в стране прошли в условиях угрозы распространения коронавируса. Поэтому явка на выборах могла оказаться ниже. Всего за 250 депутатских мандатов боролась 21 партия.