Сеул, , 23:12 — REGNUM Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи намерено обратиться в ЮНЕСКО с требованием исключить японский остров Хасима в Восточно-Китайском море из списка объектов Всемирного культурного наследия. Об этом 21 июня сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве.

По данным журналистов агентства, причиной обращения Южной Кореи в ЮНЕСКО послужило невыполнение японской стороной достигнутых ранее двухсторонних договоренностей, согласно которым Япония должна была почтить память южнокорейских подданных, угнанных в годы Второй мировой войны на принудительные работы на остров Хасима, где располагались 23 промышленных предприятия, из которых на семи использовался принудительный труд иностранных граждан, в том числе корейцев.

Отмечается, что в 2015 году Южная Корея выступила против включения этих промышленных объектов в список всемирного наследия, но Токио пообещал отразить «в полной мере историю каждого из объектов», а также установить памятный мемориал подневольным работникам.

Однако на открывшемся на прошлой неделе в Токио информационном центре представители Южной Кореи не обнаружили обещанной информации об острове Хасима, а представленные сведения, по мнению южнокорейской стороны, «игнорируют или маскируют те испытания, которые приходилось проходить подневольным работникам».

Напомним, 5 июля 2015 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил в список Всемирного наследия 23 объекта острова-призрака Хасима, представляющих собой памятники промышленной революции эпохи Мэйдзи конца XIX века: заводы, верфи и угольные шахты. С 2009 года японские власти разрешили посещать остров организованным группам туристов.