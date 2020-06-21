Вена, , 22:50 — REGNUM Австрийский канцлер Себастьян Курц 20 июня заявил о том, что Австрия выступает за либерализацию визового режима между Косово и ЕС.

Себастиан Курц Kremlin.ru

В эксклюзивном интервью для албанского новостного телеканала Telegrafi политик заявил следующее:

Поскольку Косово добилось реализации всех критериев, мы всегда поддерживали либерализацию визового режима.

По словам австрийского политика, в настоящий момент обсуждение проблемы ведется на уровне ЕС.

Также Курц прокомментировал предстоящее возобновление диалога между Сербией и самопровозглашенным Косово. В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, австрийский лидер не выразил скептицизма в связи с посредничеством Вашингтона в диалоге и заявил, что участие США наряду с многолетними усилиями ЕС по организации диалога оцениваются в Вене положительно.

Курц подчеркнул, что его страна заинтересована в ситуации на Западных Балкан и поддерживает европейскую перспективу всех стран региона, включая Косово.

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