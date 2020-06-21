Киев, , 21:51 — REGNUM Украина и Канада развивают экономическое сотрудничество. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail (фрагмент интервью обнародован на сайте украинского лидера).

По его словам, отношения между Украиной и Канадой развиваются не на словах, а в «реальных шагах». Зеленский отметил, что это касается, в частности, решения проблем компании Black Iron. По его словам, инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге хотела именно канадская компания.

«Эта проблема «зависла» в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор, — отметил президент. — Размер инвестиции — $1,1 млрд. Они не могли зайти на Украину».

Зеленский отметил, что Украина и Канада уже практически решили этот вопрос.

«Это очень важно и для Канады… и важно для нас», — добавил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня глава Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, в ходе которого он поздравил с профессиональным праздником медиков, заявил, что на Украине уже с 1 сентября 2020 года поднимут зарплаты медицинским работникам.

Читайте также: Зеленский пообещал повысить зарплату медикам уже с 1 сентября