Белград, , 21:38 — REGNUM В Сербии выявили три случая фальсификации на парламентских выборах. Об этом 21 июня сообщается в заявлении Центра исследований, транспарентности и ответственности (CRTA).

По данным центра, были выявлены так называемые «карусели», когда одни и те же лица многократно опускают в урны бюллетени.

Всего сотрудники СRTA выявили нарушений на 3,7% участков, на 2% избирательных участков были обнаружены агитационные брошюры, которые располагались на расстоянии менее 50 метров от места голосования.