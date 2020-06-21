Москва, , 20:40 — REGNUM Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко опубликовал колонку на сайте раостанции «Эхо Москвы», в которой развенчал мифы об электронном голосовании в столице по поправкам в Конституцию РФ.

Подробный отчет о публикации московского чиновника приводит сетевое издание «Ридус».

Ранее издание «Медуза» выступило с критикой процедуры электронного голосования, выявив в нем «дыру». Чиновник подробно разобрал тезисы журналистов.

Тезис № 1: «На портале mos.ru действительно можно завести за другого человека личный кабинет, подходящий для дистанционного голосования».

По словам Костырко, если у пользователя на портале mos.ru «пустой» личный кабинет, то он сможет подать заявление, но ЦИК его не одобрит. Иными словами, для электронного голосования недостаточно просто иметь кабинет.

Журналист «Медузы» провел эксперимент, повторив сценарий из расследования «Дождя». Получил два уведомления: «заявление зарегистрировано» и «услуга оказана». В данном случае «услуга оказана» — это фиксация факта передачи заявления от портала mos.ru в ЦИК, который и формирует списки избирателей. «Услуга оказана» — не означает положительного решения о включении в список избирателей, а лишь подтверждает, что поданное заявление успешно дошло до получателя (ЦИК) и было в ЦИКе принято. То, что заявление принято в ЦИКе, не значит, что пользователь автоматом попадает в список электронных избирателей, — отметил чиновник.

Тезис № 2: «Не существует решения ЦИК о запрете электронного голосования через личные кабинеты, созданные после 5 июня».

Костырко отмечает, что журналисты не разобрались в постановлении ЦИК. Согласно документу, при подаче заявления через Портал Москвы используется стандартная учетная запись пользователя в подсистеме «Личный кабинет» Портала Москвы, данные которого сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», и производится его упрощенная идентификация.

Это означает, что на момент подачи заявления данные пользователя должны быть уже сопоставлены с регистром избирателей в ГАС «Выборы». Это сопоставление прошло до 5 июня — до старта приема заявлений на э-голосование. Следовательно, созданные после 5 июня личные кабинеты содержат данные, которые с реестром ЦИКа не сопоставлены. В силу объема и скорости межведомственного обмена данными для их выверки мы говорим о том, что те, кто создает кабинет после 5 июня и надеется только на стандартную запись (подтверждение СНИЛС) имеют очень высокую вероятность не получить это сопоставление вовремя.

Тезис № 3: «Люди регистрировались после 5 июня — и им уже присылали приглашение на тестовое голосование».

По словам Костырко, журналисты допустили фактическую ошибку. В материале «Медузы» говорится, что продюсер Вера Кричевская зарегистрировалась на сайте mos.ru и подала заявление на электронное голосование 16 июня, и система приняла ее заявление и предложила участвовать в тестовом голосовании.

«По нашим данным, имеет личный кабинет на сайте mos.ru с 2013 года, более того часто в него заходит. Так что не создавала она кабинет 16 июня, в этот день был зафиксирован факт входа в личный кабинет и внесения изменений в данные о дате рождения. Таким образом, ее данные до 5 июня — как и данные всех 7 млн пользователей mos.ru — были соотнесены с ГАС «Выборы», — отметил чиновник.

Что касается теста — действительно, в тестовом голосовании могли принять участие все, кто подал заявление на электронное голосование, даже до подтвержденного включения в список электронных избирателей. Окончательное решение о включении в список будет направлено гражданам 24 июня, — уточнил Костырко.

Тезис № 4: «Реакция правоохранителей и официальных лиц косвенно подтверждает серьезность расследования».

Костырко подчеркивает, что в журналистском расследовании «на лицо признаки противоправных действий, которые подпадают под статью УК РФ».

Когда кто-то пользуется данными, полученными явно без согласия граждан — это не проблемы информационной системы, а проблемы правонарушителя. Точно так же производитель автомобилей не может считаться ответственным за угонщика, который взял чужой автомобиль «покататься», — заключил чиновник.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, а проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того. В общей сложности выходит, что граждан ждет неделя общероссийского голосования за поправки к Конституции.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.