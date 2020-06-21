Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Глава национального совета по торговле при президенте США Питер Наварро заявил, что Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи с переизбранием на второй срок. Об этом 21 июня сообщает CNN.

Реакция Наварро последовала в ответ на информацию, которую приводит в своих мемуарах бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Если верить отставному советнику, Трамп «умолял» Си Цзиньпина помочь ему одержать победу на выборах.

«Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, так как ни один американский президент не относился к Китаю так жестко, как нынешний», — отметил Наварро в интервью телеканалу.

Напомним, Болтон анонсировал публикацию своих мемуаров, которые должны выйти в продажу в разгар предвыборной кампании. В Белом доме уже обвинили бывшего советника в разглашении секретных данных.