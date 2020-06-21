Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Близкие родственники известного музыканта Тома Петти, скончавшегося в 2017 году, подвергли критике использование его песни «I Won't Back Down» во время предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Об этом 21 они сообщили на странице в социальной сети Twitter.

«Трамп не имел права использовать данную композицию в своей кампании. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы она исполнялась во время кампании ненависти», — утверждают родственники музыканта.

Напомним, хиты известного рок-исполнителя не раз использовались во время предвыборных кампаний. В частности в 2000 году туже песню взял на вооружение Джордж Буш-младший, за что был осужден самим Петти.

Впрочем, когда во время борьбы за пост государственного секретаря кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, использовалась композиция Петти «American Girl», протестов со стороны певца выдвинуто не было.