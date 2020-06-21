Киев, , 19:39 — REGNUM Идеи президента России Владимира Путина о развитии международного сотрудничества и поддержке межнационального диалог могут стать новым мейнстримом. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«(Инициатива Путина) не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества», — цитирует Медведчука пресс-служба партии.

Он добавил, что предложение Путина о встрече лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН «внушает серьезный оптимизм — от этого зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой выразил позицию России по поводу указанного исторического события. В публикации глава государства заявил о недопустимости пересмотров итогов войны, чреватых возрождением фашизма.

Также глава государства в статье заявил, что саммит постоянных членов Совбеза ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов.

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