Минск, , 19:33 — REGNUM Жителям Белоруссии не стоит расслабляться, так как вокруг много желающих «влезть» во внутренние дела страны. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который принял 21 июня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола».

»Не расслабляйтесь (жители Белоруссии), — подчеркнул глава государства. — Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ… будут стараться обязательно влезть в наши дела».

Лукашенко добавил, что в «вернуть нас под плетку и одеть в лапти» власти Белоруссии никому не должны позволить.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий.

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