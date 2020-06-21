21 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 19:10 — REGNUM Это же насколько должен быть силен дефляционный фактор, чтобы вынудить ЦБ рекордно снизить ключевую ставку? Причем стабильный дефляционный фактор! Ведь, это не первое понижение ключевой ставки за последние несколько месяцев. Снижая на днях ставку с 5,5% годовых на 1 п. п. до 4,5% годовых, ЦБ по его признанию пытается удержать среднесрочный уровень инфляции на 4% годовых. Удивительным является то, что, концентрируясь исключительно на цифре инфляции и теоретических фактах её порождающих, у ЦБ, видимо, нет цельного представления о том, что происходит с экономикой, либо не ставится цели понимать происходящее. Об отсутствии понимания говорит ряд факторов не вполне традиционно сопровождающих дефляцию. Как правило, дефляция сопровождается снижением цен, недостатком спроса, ростом объемов предложения, перепроизводством товаров, ростом спроса на деньги. Однако, снижения цен мы не наблюдаем, возможно, лишь традиционный и временный, так сказать сезонный спад цен на сезонные товары (овощи, фрукты и т.п.), но никогда сезонный спад цен не вызывал у ЦБ желания рекордно снижать ставку. Снижение спроса, да, присутствует в силу постпандемического эффекта, принесшего безработицу и неуверенность в завтрашнем достатке. При этом недостаток спроса должен и вызвать снижение цен, но, увы, те же биржевые торги по бензину показывают нездоровый ажиотаж. А причиной ажиотажа явился недостаток топлива на НПЗ, что, видимо, искусственно и сдерживает снижение цен на топливо и, кроме того, вызывает рост цен на него, причем крайне несвоевременно — когда аграриям предстоит уборочная страда, что повысит издержки сельхозпроизводства при существующей низкой платежеспособности населения. Переизбытка производства мы не наблюдаем, да и стремится производителям пока не к чему. Наращивать производство в отсутствии спроса никто не станет. Спрос на деньги, конечно, существует, иначе не возникло бы отсутствие платежеспособного спроса. Но при этом на рынке вырос объем наличной денежной массы.

Россия

Не завел ли нас ЦБ в японскую ловушку, куда страна попала в 90-м году, столкнувшись с остановкой экономического роста после лопнувшего пузыря на финансовом рынке? Понятно, что адресная господдержка будет поддерживать на каком-то уровне спрос на те или иные товары. Но глобально ожидать, что даже после рекордного снижения ставки начнет расти спрос, не стоит. Народ привык концентрироваться в сложные времена на своих собственных подушках безопасности, не рассчитывая на кредиты и отказываясь в принципе связываться с банками в такие времена, даже вкладываться в депозиты, так же, как начиная себя ограничивать в потребление товаров не самой первой необходимости. Такое ощущение, что мы действительно попали в замкнутый круг. Но круг-то этот возник еще раньше. Его и породила политика ЦБ. И выбраться из такого порочного круга, как правило, очень сложно: снижение спроса вызывает необходимость сокращать производство, сокращение производства порождает снижение издержек и влечет безработицу и тут начинается хождение по кругу.

Справедливости ради, надо сказать, что в подобном положении, а местами и хуже, находятся и другие страны, в европейских, и вовсе силен дефляционный фактор, там давно уже минусовые ставки по кредитам. К слову, еще в 2014-м году бывшая тогда главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявляла, что дефляция — это орк, с которым решительно нужно бороться. Но ведь, именно политика ЦБ РФ еще до коронавируса вела экономику к дефляции, когда ей, то есть экономике, нужны были дешевые кредиты для роста производств и обновления фондов.

Ожидать сейчас, что российские предприятия побегут за дешевыми кредитами для наращивания мощностей, не приходится, разве что для создания новых предприятий, чтобы заполнить те ниши, которые сегодня заняты импортными товарами повседневного толка, в основном — китайскими. Но хватит ли банкам резервов для финансовой поддержки подобных инициатив? Разве что при активном их софинансировании государством! А у государства сейчас «забот полон рот», особенно социального характера — в силу необходимости всё той же поддержки платежеспособного спроса населения и в принципе необходимости поддержки граждан, от которых готов избавиться бизнес, сокращающий свои издержки.

Наивно полагать, что ЦБ пошел на этот шаг — на снижение ключевой ставки до рекордного значения в 4,5% — ради экономики страны. Судя по предыдущей его политике, скорее «мышь в лесу сдохнет», чем Эльвира Набиуллина признает ключевую роль денежно-кредитной политики ЦБ во влиянии на экономику. Скорее, таким образом ЦБ спасает банки, ведь на фоне снижения платежеспособного спроса можно ожидать роста невозвратов кредитов. Снижение ставки поможет отчасти решить эту проблему. Насколько поможет? Видимо, об этом знает только ЦБ. А нам же остается надеяться на политические инструменты решения проблем в экономике, так как на финансовый блок и на его экономические инструменты надежд, традиционно, мало!