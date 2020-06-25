Москва, , 04:11 — REGNUM Эпидемия COVID-19 поставила перед руководством российских регионов новые вопросы, которые не получится решать кивками ответственных чиновников в направлении столицы. О том, какие тревожные знаки нынешней ситуации проявились на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

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На встрече, состоявшейся 15 июня, Путин заявил членам правительства, что результат «для граждан, семей и предприятий» важнее того, что президент назвал «техническими» вопросами, т. е. тем, как насколько формально соответствующим заданию высшего руководства оказалось решение, принятое на местах. В таком подходе есть и глубоко тревожные ноты, ведь оно может и очень далеко развести Кремль с ситуацией на местах, где будет «все хорошо и без вас».

Особенно опасен такой подход во время коронавирусной эпопеи, когда все решения на местах могут угрожающе зависеть от мнения международных структур, вроде ВОЗ. В такой ситуации формальные «клятвы верности» стратегии, указанной президентом, могут диаметрально отличаться от смысла принимаемых решений. Как в примере с решением (а, точнее, отсутствием решения) проблемы гастарбайтеров, которую решено было отложить до 15-го сентября. Это, видимо, чтобы трудовые мигранты достаточно настрадались от безденежья и организовано разозлились?

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