Триполи, , 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны. Об этом 21 июня сообщает телеканал Al-Ahrar.

«Заявления является вмешательством во внутренние дела страны, что является возмутительным посягательством на суверенитет и может рассматриваться как объявление войны», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Египта назвал возможное военное вмешательство в ливийский конфликт легитимным.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с начала 2011 года, в настоящее время борьба идет между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), которую и поддерживает Египет.

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