Тегеран, 21 июня 2020, 18:30 — REGNUM Депутаты парламента Ирана потребовали от правительства республики приостановить проверки МАГАТЭ. Об этом говорится в обращении парламентариев.
«Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим офлайн проверки», — приводит РИА Новости выдержки из обращения.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня МАГАТЭ приняло резолюцию, которая требует доступа к двум объектам в Иране из-за якобы имеющихся нарушений обязательств со стороны Тегерана.
Отметим, что резолюция, представленная Францией, Германией и Великобританией, была принята 25 голосами против двух при семи воздержавшихся.
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