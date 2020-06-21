Москва, , 18:21 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ливии. Об этом в воскресенье, 21 июня, говорится в сообщении МИД РФ.

«Министры (Лавров и Шукри) обменялись мнениями о положении дел в Ливии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД РФ и Египта подчеркнули отсутствие военного решения конфликта и «безальтернативность незамедлительного и устойчивого прекращения боевых действий сторонами конфликта и начала диалога с участием всех ливийских сторон».

Телефонный разговор двух дипломатов состоялся по инициативе египетской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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