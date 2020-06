21 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Президент США Дональд Трамп проигрывает своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Трампу не удается остановить выход в свет автобиографических мемуаров Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где все произошло»), которые появятся в продаже 23 июня. Ранее министерство юстиции США подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило экс-советника в «явном нарушении условий его трудового договора» в части придания гласности конфиденциальной информации, что может «поставить под угрозу национальную безопасность».

Это не остановило Болтона. Его издатели успели передать журналистам фрагмент мемуаров, которые по согласованию стали печатать в своих изданиях. Эксперты уверены, что спор разрешить через суд не удастся. Даже если он и станет разбирать это дело, то заседания наверняка будут закрытыми, что еще больше подогреет интерес к мемуарам. Да и сам Болтон — сложная и противоречивая фигура в американской политике. Он работал при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем, а Джордж Буш-младший сделал его постпредом в ООН. Жесткий, но опытный политик, которому удалось быстро вовлечь в публичную полемику Трампа и запутать. То президент заявил, что его разговоры с Болтоном, в которых просматривалась реакция на те или иные события и которые были приведены в мемуарах, сами по себе являются «секретной информацией». То стал обвинять бывшего советника в «искажении информации», лжецом, «которого в Белом доме все якобы ненавидели». А после и вовсе назвал его просто «предателем».

Наконец отметим еще одну важную особенность. Болтон, хорошо подготовленный с точки зрения академической науки, проработавший в самом ближайшем окружении Трампа, описывает изнутри процесс принятия президентом тех или иных решений фактически без использования политологической аналитической лексики, сохраняя именно тот образ президента, к которому привыкли американцы, видя его по телевидению, со ставшими привычными речевыми оборотами и словарным запасом. Ранее издавались книги, написанные журналистами и бывшими сотрудниками более низкого ранга, а в ряде случае даже анонимными чиновниками. Да, они успели поведать кое-что о Белом доме эпохи Трампа. Но мемуары Болтона — это первые мемуары высокопоставленного чиновника, который был непосредственным участником важнейших внешнеполитических событий. Американский лидер в книге предстает самовлюбленным, недалеким политиком с точки зрения защиты государственных интересов. Так появляется главный постулат в суждениях Болтона: Трамп — бизнесмен в большой политике, где он действует как слон в посудной лавке.

Именно в этом ракурсе он описывает эпизоды, когда президент будто бы «пытался оказывать давление на лидеров тех или иных стран, использовать торговые переговоры и уголовные расследования ради реализации своих интересов. Согласно интерпретации Болтона, у Трампа нет никакой комплексной философии управления государством или внешней политики, а есть лишь набор неких инстинктов, которые бывшему советнику кажутся «опасными и безрассудными». При этом любопытно, что Болтон особо выделяет Турцию, на что мы решили обратить повышенное внимание, так как на турецком примере бывший советник пытается обыгрывать проблематику «Трамп и диктаторы», заявляя, что дипломатические заигрывания президента с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом являются спорными решениями, в то время как сам Болтон потратил много времени в попытках помешать своему шефу заключить то, что являлось «невыгодной сделкой». Речь идет о проблемах турецкого банка Halkbank, который американские власти преследуют за предполагаемые связи с Ираном, попытке выдать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, его Анкара считает его виновным в организации попытки госпереворота в 2016 году.

Болтон, как и демократы, полагали, что Эрдогана необходимо отстранить от власти, поддержать прозападную кемалистскую «демократическую оппозицию». Действительно, вначале отношения между Трампом и Эрдоганом были сложными, как пишет один американский эксперт, «часто бросало то в жар, то в холод». Но потом «неожиданно их звезды стали сходиться на нескольких важных не всем известных вопросах. Причем тех самых, которые Вашингтон и Анкару как раз ссорили в последние годы». Трамп стал прикрывать Эрдогана от санкций, которыми США грозили Турции в ответ на покупку и размещение на своей территории российских зенитных ракетных комплексов С-400. И это вызывает вопросы в отношении мотивации Трампа, ведь многие турецкие эксперты отмечали, что расторжение сделки с С-400 может серьезно подорвать личные доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом. Это наводит на мысль о факторе заинтересованности в проведении концепции «сильных лидеров» на Ближнем Востоке. Отметим и то, что в последние месяцы американский президент не мешал турецким военным работать в Сирии и Ливии, а где-то даже помогал им.

Старшая научная сотрудница Европейского совета по иностранным делам, турецкий эксперт Асли Айдынташбаш уверена в том, что «Трамп спас турецко-американские отношения, помешал появлению русско-турецкой оси». Но действительно ли Путин стремился оторвать Эрдогана от Трампа? Еще недавно Анкара намеревалась начать войну в северной Сирии против расположенных там американских войск, его собственных союзников по НАТО. Или вспомним, как отход американских войск из северной Сирии открыл путь Турции к тому, чтобы установить контроль над узкой полоской земли внутри северной Сирии. Россия же вошла в другие, оставшиеся никем не занятыми пограничные территории. Эрдоган использовал свои личные отношения с Путиным для того, чтобы договориться о целой серии перемирий по Идлибу. По всем признакам Болтон, так и не разобрался в важных нюансах вашингтонской внешней политики на Ближнем Востоке, усматривая «главный двигатель» интересов в сближении Трампа с Эрдоганом исключительно в «коррупционной составляющей».

Интрига тут в том, что Болтон предпринимает попытки атаковать Трампа с так называемой «демократической платформы»: нарушения прав человека, сокращение политических свобод, атаки на свободу прессы, преследование курдов. На деле он на турецком материале не столько скомпрометировал Трампа, сколько приподнял Эрдогана, который в глаза турецкого обывателя выглядит как «мастер дипломатического маневра» в альянсе с Трампом и Путиным. И как долго такое может продолжаться, никто не знает. Если Трамп победит на президентских выборах, в регионе могут происходить очень интересные и неожиданные для многих события. Если Трамп проиграет, то тоже будут события. Тогда игра Болтона начнет приобретать иной смысл и содержание. Сейчас США в фазе политической неопределенности, кто знает, как повлияют мемуары Болтона на мнения американских избирателей. У Эрдогана президентские выборы еще далеко — только в 2023 году.