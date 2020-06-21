Анкара, 21 июня 2020, 17:45 — REGNUM Турция перекинула на север Ирака дополнительные силы спецназа. Об этом 21 июня сообщили в министерстве обороны Турции.
«Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции «Коготь тигра», — говорится в сообщении минобороны в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня армия Турция начала спецоперацию «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. 17 июня агентство Shafaq распространило информацию о том, что военные Ирана обстреляли деревню в Иракском Курдистане.
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