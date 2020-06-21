Иерусалим, , 16:50 — REGNUM Власти Ирана вводят весь мир в заблуждение для того, чтобы быть в состоянии разработать ядерное оружие. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Иран продолжает лгать международному сообществу, чтобы получить ядерное оружие. Сегодня даже МАГАТЭ понимает это», — сказал он на заседании правительства Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня МАГАТЭ приняло резолюцию, которая требует доступа к двум объектам в Иране из-за якобы имеющихся нарушений обязательств со стороны Тегерана.

Отметим, что резолюция, представленная Францией, Германией и Великобританией, была принята 25 голосами против двух при семи воздержавшихся.

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