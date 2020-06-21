Лондон, , 17:04 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности реформировать правовую систему, чтобы инциденты, подобные нападению в парке Рединга, впредь не повторялись. Об этом 21 июня он сообщил в ходе совещания правительства страны, на котором в том числе обсуждался инцидент в Рединге.

Джонсон отметил, что он «с ужасом узнал» о нападении, которое произошло накануне в городском парке Рединга, при этом он подчеркнул, что не собирается вмешиваться в работу полиции по расследованию обстоятельств трагедии.

«Но, если нашу правовую систему потребуется изменить так, чтобы подобное больше не повторилось, мы без колебаний это сделаем», ― добавил британский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицейском управлении долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир, заявили, что нападение на людей в городе Рединге в британском графстве Беркшир, которое произошло в субботу, 20 июня, признано терактом. Правоохранительными органами был задержан подозреваемый в совершении преступления 25-летний житель города, предположительно ливиец.

В результате нападения погибли три человека, трое пострадавших отправлены в больницы, один из которых уже выписан из медицинского учреждения.

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