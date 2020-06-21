Чебоксары, 21 июня 2020, 16:41 — REGNUM В Чувашии сегодня, 21 июня, простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым. Церемония прощания состоялось в чебоксарском ледовом дворце, похоронили экс-руководителя региона на старейшем городском кладбище, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии.
В ходе гражданской панихиды супруга экс-главы Чувашии Лариса Игнатьева обратилась ко всем, отметив, что в последний путь провожает «любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы»:
На церемонии прощания временно исполняющий обязанности руководителя Чувашии Олег Николаев выразил соболезнование родным и близким, отметил, что Михаил Игнатьев «мог бы ещё многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой и общественно-политической деятельности».
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Михаила Игнатьева похоронили на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища по ул. Б. Хмельницкого в Чебоксарах.
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Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Михаил Игнатьев скончался 18 июня в одной из клиник Санкт-Петербурга после продолжительной болезни. Он девять с половиной лет руководил Чувашией, сложив полномочия 29 января 2020 года.
Для организации похорон была создана правительственная комиссия, которую возглавил Олег Николаев, заместителем назначен вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.