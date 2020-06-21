Москва, , 16:40 — REGNUM Планы фашистской Германии не могут быть «вытравлены из нашей памяти», заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что фашистская Германия планировала уничтожить часть народа СССР и поставить на службу Третьему рейху работоспособное население «в качестве рабов в прямом смысле этого слова».

«Такие вещи не могут быть вытравлены из нашей памяти, кто бы и как бы ни старался это сделать», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Читайте также: Путин напомнил о преступлениях Власова и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин Путин напомнил о «вопиющем предательстве» со стороны Англии и Франции в отношении Польши, атакованной гитлеровскими войсками в 1939 году.

Польша, которая сама участвовала в совместном с нацистской Германией разделе Чехословакии по «Мюнхенскому сговору» 1938 года, в 1939 году столкнулась с превосходящими силами противника.

Читайте подробнее: Путин напомнил о «вопиющем предательстве» Англии и Франции