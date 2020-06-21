Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Парламент Грузии 21 июня в первом чтении утвердил проект поправок в конституцию страны, тем самым начав выполнение основной части соглашения от 8 марта, достигнутого между правящей партией и оппозицией в посольстве США.

В своем вступительном слове председатель парламента Арчил Талакадзе особую благодарность выразил послам США и Германии, руководителям представительств Евросоюза и Совета Европы в Грузии за то, что именно благодаря их усилиям длительные переговоры между оппозицией и правительством увенчались соглашением.

Спикер также отметил, что в случае утверждения этого законопроекта по принципу, который в нем предусмотрен, будут проведены и все внеочередные либо досрочные парламентские выборы, которые могут быть запланированы на период до 2024 года, до того, как Грузия перейдет на полностью пропорциональную избирательную систему. Но в этом случае срок полномочий избранного в промежуточный период парламента истечет в октябре 2024 года.

Талаквадзе также опроверг возможность переноса даты выборов и напомнил, что дата выборов четко зафиксирована в Конституции и что это последнее воскресенье октября.

Более подробно о законопроекте рассказал коллегам депутат Ираклий Кобахидзе. Поправки предусматривают избрание в будущий парламент 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам и 30 депутатов — по мажоритарным округам. Избирательный барьер понижается с 5% до 1%. Для набравшей наибольшее число голосов партии устанавливается порог в 40%, в случае преодоления которого она сможет сформировать парламентское большинство и однопартийное правительство. По разъяснению авторов законопроекта, эти и другие поправки внесены на основании рекомендаций Совета Европы и ОБСЕ.

После не очень продолжительного обсуждения парламент утвердил законопроект в первом чтении, за который проголовали 136 депутатов. Против выступили 5 депутатов. Не участвовала в голосовании и обсуждении поправок фракция «Национальное движение». Но на заседании присутствовали и поддержали законопроект в первом чтении члены «Европейской Грузии».

После окончания заседания один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия еще раз подчеркнул, что его партия приняла участие в этом заседании, чтобы не дать председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили возможности провалить законопроект, но во втором и третьем чтении проголосует за него лишь в том случае, если правительство до конца выполнит обещание освобождения своего соратника Георгия Руруа. По словам Бокерия, после провала во втором и третьем чтении законопроект можно будет инициировать заново, что после провала в первом чтении сделать не успеют.

Что касается «Национального движения», его члены своему требованию освобождения Руруа изменять не стали и свои голоса за законопроект не отдали.

Ранее послы — фасилитаторы диалога и соглашения от 8 марта сделали специальное заявление и призвали все стороны к полному выполнению всех пунктов соглашения, в том числе обязательства о принятии поправок в конституцию. Только после обращения дипломатов «Европейская Грузия» передумала бойкотировать законопроект и объявила о решении участия в сегодняшнем пленарном заседании.

Оппозиция с самого начала объявила «политзаключенными» трех своих соратников — члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава, учредителя «Победившей Грузии» Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа и поставила условие их освобождения, при выполнении которого приняла бы участие в процессе утверждения конституционных поправок. Актом президента Грузии Угулава и Окруашвили, которым судом уже был вынесен приговор, были помилованы и покинули места лишения свободы. Процесс по делу Руруа, обвиняемому в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия, пока продолжается, и у президента права на его помилование нет. Оппозиция считает, что ключи к освобождению их соратника — в руках Бидзины Иванишвили, и продолжает настаивать на его освобождении.