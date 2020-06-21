Киев, , 15:59 — REGNUM Лидер раскольничьей структуры «Киевский патриархат» «патриарх» Филарет (Михаил Денисенко) опроверг информацию о том, что он подал заявление на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил в комментарии журналистам авторского telegram-канала украинского журналиста Андрея Павловского, опубликованном 21 июня на telegram-канале «PavlovskyNews».

По словам Филарета он не подавал заявления на ПетраПорошенко, но подал его на министерство культуры Украины, которое по его словам незаконно сняло с регистрации возглавляемую им структуру «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата» (УПЦ КП).

Однако, как отметил Филарет, если за снятием с регистрации УПЦ КП стоит Порошенко, то в данном случае «мы и против него».

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований Украины сообщили, что против Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело. Теперь за разжигание межрелигиозной розни и по инициативе главы «киевского патриархата» Филарета.

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Отметим, что экс-президент Украины Петр Порошенко использовал религиозный фактор в своей избирательной компании. В связи с этим он инициировал в конце 2018 года объединение украинских раскольников так называемой Украинской Автокефальной Православной Церкви и УПЦ КП в одну структуру, получившую название ПЦУ. Главой раскольничьего объединения стал ставленник Филарета Епифаний Думенко. По существующей внутренней договоренности реальным руководителем ПЦУ якобы должен был быть Филарет, а Епифаний должен был выполнять некую декоративную функцию, представляя ПЦУ на международной арене. Однако, позже Филарет заявил, что его обманули, к реальному руководству ПЦУ он допущен не был. В связи с чем он фактически снова ушел в раскол, как и в начале 1990-х годов ушел в раскол от РПЦ. Несмотря на то, что перед объединением украинских раскольников, состоявшемся 15 декабря 2018 года, было заявлено о ликвидации УПЦ КП, в июне 2019 года Филарет заявил, что «киевский патриархат» не ликвидирован и существует.