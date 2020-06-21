Белград, , 15:50 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич поучаствовал в голосовании на парламентских выборах страны. Об этом 21 июня сообщают местные СМИ.

Глава государства прибыл на свой избирательный участок в новом Белграде в марлевой повязке, однако перчаток на его руках обнаружено не было.

Парламентские выборы в стране проходят в условиях карантинных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции. Данный факт, а также ненастная погода могут снизить явку среди избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии проходят парламентские и местные выборы