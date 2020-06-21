Гомель, Белоруссия, , 15:28 — REGNUM Основными направлениями грядущей пятилетки в Белоруссии будут качество, импортозамещение, экспорт, заявил 21 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в электропоезде из Светлогорска в рамках открытия регулярного движения электропоездов по новому участку следованием «Светлогорск — Жлобин — Минск», сообщает БелТА.

Александру Лукашенко в свою очередь сообщили, что доля белорусской составляющей при работах по электрификации достигла почти 50%, а за границей закупается то, что не производится в Белоруссии.

На что Лукашенко ответил, что необходимо заниматься импортозамещением. В связи с этим глава белорусского государства пообещал, что следующая пятилетка «вся будет — качество, импортозамещение, экспорт», назвав это основными ее направлениями.

«Это ж не дело — машиностроительная страна, а мы тащим все из Китая или России», — добавил он.

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Напомним, ранее президент Белорусси пообещал внепланово повысить трудовые пенсии, заявив, что обратился к правительству с данной просьбой. Он также отметил, что его просьба не является популизмом и «не ради каких-то выборов».