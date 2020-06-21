Нью-Дели, , 15:02 — REGNUM Китайских солдат, задержанных во время обострения военного конфликта в Ладакхе, освободили власти Индии. Об этом 21 июня сообщил госминистр дорожного транспорта Виджай Кумар Сингх, ранее занимавший должность начальника штаба сухопутных войск, в эфире телеканала News24.

Сингх отметил, что ряд СМИ сообщил об освобождении Китаем индийских военных, которые были задержаны в ходе стычки в Ладакхе. В ответ власти Индии освободили китайских военнослужащих.

Кроме того, Синг заявил, что, по его мнению, если индийская сторона потеряла 20 своих солдат, то значит, с китайской стороны погибших вдвое больше. При этом министр не привёл никаких доказательств своего заявления, но пояснил, что часть информации, не будет раскрываться, «потому что не всем нужно знать все эти вещи». Также министр упомянул, что в ходе боя часть военнослужащих переходила с индийской стороны на китайскую и наоборот.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стычке между военнослужащими Китая и Индии в долине Галван в области Ладакх, где проходит линия фактического контроля, заменяющая границу между государствами. Примечательно, что стычка происходила без применения огнестрельного оружия, практически врукопашную. По данным Индии, в результате конфликта погибли 20 военнослужащих.

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