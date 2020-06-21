Москва, , 15:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции России, в случае принятия которых он сможет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Речь об этом зашла в интервью Путина телеканалу «Россия 1».

Путин отметил, что данная поправка, которая позволит ему баллотироваться на новый президентский срок, сдержит какие бы то ни было разговоры о преемнике. В противном случае, через два года (за два года до президентских выборов) вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рыскание глазами» в поисках возможных преемников. От чиновников и политиков Путин ждет вовсе не этого.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал Путин.

«Работать надо, а не преемников искать», — добавил он.