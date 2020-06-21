Москва, 21 июня 2020, 15:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции России, в случае принятия которых он сможет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Речь об этом зашла в интервью Путина телеканалу «Россия 1».
Путин отметил, что данная поправка, которая позволит ему баллотироваться на новый президентский срок, сдержит какие бы то ни было разговоры о преемнике. В противном случае, через два года (за два года до президентских выборов) вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рыскание глазами» в поисках возможных преемников. От чиновников и политиков Путин ждет вовсе не этого.