Москва, , 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Российского лидера спросили, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ «приобрела» Крым, при этом практически «потеряв» Украину.

Путин подчеркнул, что у России нет никакого конфликта с Украиной — просто несколько разошлись взгляды с нынешним украинским руководством, но народ Украины останется братским на века, считает президент России.

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не «приобрели» — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал Путин.

Это подчеркнул, что это было высшее проявление демократии и все должны это понимать

«А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — пояснил президент.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — заключил Путин.