Москва, , 14:55 — REGNUM Россия двадцать лет назад находилась возле опасной черты возможности развала, а теперь занимает достойное место в международных делах. Такое мнение 21 июня высказал президент России Владимир Путин в интервью для проекта «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

"20 лет назад — мы все хорошо об этом знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно — страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала», — заявил он в ответ на вопрос о том, что произошло с Россией за последние 20 лет.

Также российский лидер напомнил, что в то время экономика страны находилась в тяжелом состоянии, была очень серьезная безработица, а 40% граждан РФ жили за чертой бедности при инфляции в сотни процентов и долге, превышающем резервы страны в десять раз.

Кроме этого, Путин отметил, что в то время было «очень тяжело» и, хотя и в настоящее время все не просто, «тогда даже военным не платили, не выплачивали денежное довольствие и пенсии задерживали месяцами, зарплату не платили годами».

Теперь же, как рассказал президент РФ, «страна практически стала другой».

«Мы восстановили нашу военную, вооруженную составляющую. Россия заняла достойное ее место в международных делах», — заключил российский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что он не обижается на критику в свой адрес, так как всегда находятся люди, которые считают по-другому.