Москва, , 14:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что руководству России в целом удалось защитить граждан от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин напомнил, что по числу выявленных зараженных коронавирусом Россия занимает третье место в мире, но по число умерших — у России один из самых низких показателей.

«Безусловно. По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире», — сказал президент России.