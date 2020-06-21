Москва, , 14:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что рано или поздно руководство Украины приедет в Москву, на данном этапе Россия подождет. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, что отношения между Россией и Украиной никогда не были близкими, и они резко ухудшились после 2014 года, когда запад инспирировал в Киеве нацистский переворот. С тех пор дипломатические отношения между двумя странами фактически разорваны. Лидеры России и Украины, конечно, встречались, но на международных площадках.

«Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдет. Вопрос — когда, но мы подождем», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.