Москва, , 14:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские власти делают все необходимое для того, чтобы свести к минимуму коррупцию в стране. Об этом Путин сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин отметил, что выявляемость коррупционных преступлений в России стала выше. Рост числа антикоррупционных дел в стране говорит не о том, что коррупционных преступлений стало больше, а именно о том, что увеличилась их выявляемость.

«Количество антикоррупционных дел, которое увеличивается, говорит не о том, что их (преступлений) стало больше, выявляемость стала лучше. Вопрос в уровне этой коррупции. Мы делаем все, чтобы снизить ее до минимальных значений», — пояснил Путин.