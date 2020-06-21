Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан». Об этом заявил 21 июня на своей странице в соцсети губернатор Александр Беглов. Он рассказал подписчикам о новых послаблениях ограничительного режима, которые вступят в силу 22 июня.

На берегу Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, с понедельника возобновит работу сервис каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей). Арендуемые клиентами автомобили должны будут проходить регулярную дезинфекцию.

Кроме того, петербургские санатории возобновят прием пациентов, но только по медицинским показаниям, на основании заключения врачебной комиссии.

«К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших. Чем дисциплинированнее мы будем соблюдать меры безопасности — тем быстрее сможем снять ограничения», — заявил Александр Беглов, поблагодарив тех, кто придерживается рекомендаций Роспотребнадзора и других органов власти.

Согласно информационным материалам, размещенным вместе с этим постом губернатора, «в скором времени» (дата не уточняется) в Петербурге возобновят работу предприятия общественного питания, объекты розничной непродовольственной торговли, расположенные в торговых центрах и помещениях площадью свыше 400 кв. метров, бассейны, фитнес-центры, физкультурно-спортивные организации.

Также без уточнения даты обещано открытие музеев, концертных залов, театров, кинотеатров, зоопарка, аквапарков и других учреждений сферы развлечений и досуга. Кроме того, петербуржцам обещано открытие стоматологических клиник, спортивных площадок, садов, парков и скверов, туристических объектов и пансионатов. Когда это произойдет, пока непонятно.

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе подтверждено 22 195 случаев заражения.

Выздоровели 13 463 человека, в том числе 498 человек выписано за последние сутки.

Скончались от COVID-19 в Санкт-Петербурге 840 человек, в том числе смерть 26 из них подтверждена за последние сутки. За 20 июня в Петербурге обследовано на коронавирус 19 974 человека. Под медицинским наблюдением находится 2817 человек.

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