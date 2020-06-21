Москва, , 13:53 — REGNUM Российскую Федерацию постоянно пытаются сдержать, не дать ей развиться изнутри, чтобы можно было «дергать за ниточки и управлять». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин рассказал, что ранее ему казалось, что после развала Советского Союза и исчезновения идеологических противоречий с Западом, наступит время всеобщего благоденствия. Но оказалось, что он ошибался.

«И только тогда, когда я стал директором ФСБ, и когда я начал читать закрытые сводки, закрытые материалы, мне стало очевидным, что с нами очень часто ведут нечестную игру», — поведал глава государства.

Он пояснил, что в основе этой игры против России лежит попытка сдержать ее, не позволить укрепиться изнутри, держать Россию в полуразваленном состоянии, с тем, чтобы «можно было дергать за ниточки и управлять».

Также Путин сказал, что начался этот раунд очередной игры против России с событий на Кавказе, с чеченских войн.