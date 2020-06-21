21 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:32 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В НАТО растет накал страстей по поводу Турции

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, решение США отозвать свои войска из Германии и усиливающееся напряжение между Турцией, Грецией и Францией послужили причиной роста накала страстей между членами НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до начала совещания в режиме видео-конференции провел брифинг с представителями СМИ. На брифинге Столтенберг сообщил о том, что после освещения в общественном медиа-пространстве решения официального Вашингтона об отзыве американских войск, он связался по телефону с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили этот вопрос. Генсекретарь также добавил: «Моей целью было донести до Трампа, что американское военное присутствие в Европе полезно для Северной Америки и США настолько же, насколько и для Европы. Окончательного решения относительно способа и сроков претворения в жизнь решения Трампа не принято. Данный вопрос также будет рассмотрен и на заседании министров обороны». На заседании министров обороны стран — членов НАТО обсуждено и напряжение отношений между Турцией, Грецией и Францией по причине ливийского вопроса и буровых работ в Восточном Средиземноморье. Ранее министры иностранных дел стран ЕС провели видео-конференцию с государственным секретарем США Майком Помпео и обрушили шквал критики в адрес Турции. В ходе конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал «растущую крайнюю обеспокоенность» по поводу шагов Турции, которые в последнее время только усиливают напряжение.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

Франция: «Вмешательство Турции в Ливию неприемлемо»

Согласно сообщению турецкой редакции Euronews, администрация аппарата президента Франции сделала заявление о том, что вмешательство Турции в Ливию, как продолжение агрессивной турецкой политики, неприемлемо. В заявлении говорится: «Турция разместила в Ливии семь морских судов и нарушает запрет на поставки оружия. Вмешательство Турции в Ливию неприемлемо и не может быть толерантно воспринято. Турция использует НАТО, Франция не допустит такого. Мы обсудим это и с другими членами НАТО».

Начата масштабная операция против

Как сообщается в статье газеты Sözcü, министерство национальной обороны Турции сообщило о начале воздушной военной операции в иракских городах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин Басьян и Хакурк. По официальным данным министерства, в рамках операции «Коготь орла» военно-воздушные силы Турции в Ираке уничтожили 81 объект, принадлежащий террористическим формированиям. Минобороны Турции подчеркнуло, что очередная операция в Ираке начата в ответ на рост числа атак и провокаций в районе расположения военных частей Турции. Вслед за авиаударами были проведены и операции на суше.

Самолёт ВВС Турции Jerry Gunner

Лига арабских государств критикует Турцию

Как сообщается в материалах газеты Cumhuriyet, Лига арабских государств (ЛАГ) критикует Турцию за операцию турецких ВС «Коготь орла» в Ираке. Генеральный секретариат ЛАГ отметил, что она «нарушает суверенитет Ирака» и «нормы международного права». В заявлении Лиги говорится: «Военное вмешательство Турции в такие арабские страны, как Сирия, Ливия и Ирак, способствует росту обеспокоенности, противостояния и критики среди арабских стран и отражает экспансионистские амбиции Турции».

Народная демократическая партия начала шествие

Как сообщается на портале Ahval News, в ответ на растущее в последние годы давление, аресты и отстранения своих депутатов представители турецкой Демократической партии народов (ДПН) вышли на улицы. 15 июня партия объявила о начале «Демократического шествия против произвола» из двух городов в Анкару. По словам членов партии, первая колонна начнет шествие из Эдирне, вторая — из Хаккари, преследуя, таким образом, цель объединить народ от самой западной до самой восточной точки страны. «Демократическое шествие против произвола» было начато в ответ на назначения доверительных управляющих правительства в муниципалитеты, управляемые представителями ДПН, и аресты сопредседателей муниципалитетов. Последней каплей стали отзывы депутатских мандатов и аресты депутата от округа Хаккари и Сопредседателя Конгресса демократического общества Лейлы Гювен и депутата от округа Диярбакыр Мусы Фарисогуллары. Однако движение с самого начала столкнулось с препятствиями, чинимыми правящей Партией справедливости и развития (ПСР). Губернаторы некоторых турецких провинций заявили о закрытии входа в их города на период с 14 по 17 июня. Доступ в большинство городов в 10 провинциях был заблокирован.

Митинг сторонников ДПН Hdp.org.tr

Комментарий относительно Святой Софии

Согласно сообщению новостного портала Ahval News, в то время как правящая (ПСР) собирается в июле открыть доступ для верующих в музей Айя — София, константинопольский армянский патриарх Машалян высказался по этому поводу. Машалян отметил: «Пусть Собор Святой Софии открывается. Собор достаточно большой. Тогда и христианам пусть будет выделено место. Пусть весь мир чествует наше религиозное единство и зрелость. Собор станет символом мира этой эпохи и человечества. Неужели это так утопично? Разве мы и так не молимся все под одним небом? Тогда мы можем поделить и купол Собора Святой Софии. Разве мы не верим в одного Аллаха, несмотря на разные конфессии?»

В Турции снова вспышка пандемии

Как сообщает журналистка газеты Hürriyet Нурай Бабаджан, в Турции растет обеспокоенность в связи с тем, что рост числа новых заражений коронавирусом в стране в последние дни превышает прогнозы. Есть предположения, что если количество зараженных за один день превысит две тысячи, то карантинные ограничения могут вернуться вновь. Правительство рассматривает вероятность внедрения «новых региональных запретов» на основании рекомендаций Научного совета Турции, если количество случаев инфицирования увеличится. На совещаниях отмечается, что за последние восемь дней вместо ожидаемого снижения на 30% случаев инфицирования, наоборот, наблюдается рост. В связи с этим в некоторых больших городах с высоким ростом инфицирования, прежде всего в Стамбуле, запрещено выходить на улицу без маски. Согласно информации министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 4825. С момента начала распространения пандемии до сегодняшнего дня в Турции было зафиксировано 179 831 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия коронавируса tasnimnews.com

Коронавирус повлиял на туристический сектор

Как сообщается в газете Dünya Ekonomi, туристический сектор серьезно пострадал. Согласно последним данным Института статистики Турции, в апреле число иностранных туристов, прибывших в Турцию, снизилось на 99%. В первом квартале года прибыль в сфере туризма уменьшилась на 11,4% или 4,1 миллиарда доллара, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По решению властей 27 марта были приостановлены все авиарейсы, а внутренние осуществлялись только в определенные точки. Были введены ограничения на путешествия в 30 крупных турецких городах, в которых находится значительная часть туристических центров. На позднее начало туристического сезона внутри Турции повлияли ограничения во время праздников — Дня национальной независимости и детей 23 апреля, Дня молодежи и спорта 19 мая и Ураза Байрама. В апреле, когда в рамках борьбы с коронавирусом было закрыто авиасообщение со многими странами и границы, число иностранных гостей Турции достигло лишь 24 238. В аналогичный период 2019 года это число составляло 3 290 000. Ожидается, что рейсы в Россию начнутся в июле, в Иран — с 1 августа. Рейсы в Германию уже были возобновлены, но Берлин заявил, что будет ограничивать своих граждан в путешествиях в страны за пределами ЕС до конца августа. Кроме этого, Германия включила Турцию в список 130 стран, где риск заражения коронавирусом считается высоким. Те, кто посещал Турцию, будут помещены на карантин по возвращению.

Прогнозируется рекордное снижение показателей

Как сообщает экономический обозреватель издания Dünya Gazetesi Алаатин Акташ, во втором квартале года экономические показатели Турции могут снизиться на 20−25%. По словам Акташа, уже появляются предвестники такого рекордного регресса. Он добавил: «После снижения в промышленности на 31% в апреле, в мае ожидается, что эти показатели достигнут 30−35%. В июне ожидается, что ситуация улучшится. Таким образом, речь идет о 20−25% снижении в производстве в первом квартале. Вместе с этим, наблюдается определенная аналогичность изменений в промышленности и ВВП. Так, после повышения на 4,5% в первом квартале, во втором ожидается снижение на 20−25%».

Новые признания Давутоглу о сбитом русском бомбардировщике

Бывший премьер-министр Турции и экс-председатель Партии справедливости и развития Ахмет Давутоглу дал интервью главному редактору издания Duvar English Джансу Чамлыбель, в ходе которого ответил на критику в свой адрес. Давутоглу отметил: «На протяжении всей своей жизни я сохранял баланс между безопасностью и свободой. К сожалению, сегодня в турецкой политике свобода уступила безопасности. Нынешнее политическое положение можно охарактеризовать следующими словами: безопасность, контроль, ограничения, несправедливость и нищета. Когда мы пытались сделать турецкую политическую систему более демократичной, были некоторые влиятельные круги. С течением времени эти анти-демократичные силы стали более влиятельными. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в 2000-е годы начал демократический процесс в стране, к сожалению, сегодня заодно с этими силами, которые пытаются управлять нами в автократическом стиле». На вопрос относительно инцидента со сбитым русским бомбардировщиком в ноябре 2015 года Давутоглу ответил: «Я не думаю, что там была неоднозначная ситуация. Я детально рассказал об этом и комиссии Великого народного собрания Турции по событиям 15 июля. Также я озвучивал уточнения и в некоторых телевизионных программках. Когда начальник Генерального штаба сообщил мне тогда об инциденте, я дал указание связаться с уполномоченными лицами с российской стороны. Особенно срочно нужно было как можно быстрее связаться с президентом России Владимиром Путиным, потому что я знал о том, как важна дипломатия в таких ситуациях. Однако, к сожалению, несмотря на мои указания, спустя пять минут администрация президента Турции сделала заявление о том, что турецкими ВВС был сбит русский бомбардировщик. Это заявление стало ошибкой, если бы широкой общественности информация не была представлена таким образом, то вопрос можно было бы решить посредством закулисной дипломатии».

Ахмет Давутоглу Foreign and Commonwealth Office

Турок избран председателем 75-й Генеральной ассамблеи ООН

Согласно сообщению Aktif Haber, председателем 75-й Генеральной ассамблеи ООН был избран Волкан Бозкыр. Они родился 22 ноября 1950 года в Анкаре. Окончил юридический факультет Анкарского государственного университета. Свою дипломатическую карьеру начал с работы в МИД Турции. Исполнял обязанности советника по иностранным делам при аппарате премьер-министра, был директором канцелярии при аппарате президента, главным советником по иностранным делам, заместителем генерального секретаря ЕС, заместителем советника по делам ЕС при МИД и генерального секретаря ЕС. Награжден медалью «За заслуги перед Румынией» и орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». Бозкыр избирался депутатом от Партии справедливости и развития от стамбульского округа в турецкий парламент 24-го, 25-го и 26-го созывов.