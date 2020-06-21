Москва, , 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда сегодня мы слышим из-за границы критику, значит, идем правильным путем», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается решения Венецианской комиссии, они не хотят, чтобы Россия была сильной, они не хотят, чтобы Россия была суверенным государством», — отметил он.

При этом, по словам спикера Госдумы, когда внутри страны начинают подпевать тем, кто из-за границы критикует и пытается сорвать принятие поправок в Конституцию, это плохо.

«Потому что совершенно очевидно: поправки, которые сегодня предложены для голосования, укрепляют страну и делают ее сильнее. А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства», — указал он.

Поправки к Конституции укрепят наш суверенитет, уверен Володин.

«Если мы примем поправки в Конституцию, у нас впервые за историю современной России — то, против чего выступает сейчас Венецианская комиссия и многие политики в Евросоюзе, против чего выступает тот же госдеп — Россия впервые будет опираться на свою Конституцию. И, если только решения межгосударственных организаций будут противоречить нормам нашей Конституции, решающее слово — за нашей Конституцией. Это укрепляет наш суверенитет, это делает страну сильнее», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, КПРФ приняла решение голосовать против поправок в Основной закон. Среди поправок есть важные и обнадеживающие, отмечается в распространенном заявлении партии. «Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесённые поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет», — говорится в документе.

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