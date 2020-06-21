Москва, , 13:20 — REGNUM С принятием поправок к Конституцию многое поменяется, изменятся и отношения Госдумы и правительства РФ, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Многое поменяется, не только отношения между Государственной думой и правительством: президент, инициируя эту норму, фактически свои полномочия отдаёт нашим гражданам. Граждане будут решать через своих представителей — депутатов Государственной думы, какой должен быть министр, вице-премьер, премьер. Дума будет утверждать, и решение окончательное будет за Государственной думой», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Огромная ответственность ложится на депутатов, значит, качество работы должно быть другое, уверен спикер Госдумы.

Соответственно должно поменяться и взаимодействие с правительством.

«Потому что зачастую сегодня депутаты прячутся за правительство: а мы здесь ни при чём — это правительство такое приняло решение или министр не дорабатывает. А здесь уже эти разговоры будут неуместны, потому что с депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него. Вы утвердили этого заместителя председателя правительства — спрашивайте. Премьера — спрашивайте. С другой стороны, вот эти конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое. Будет больше содержательной работы», — рассуждает Володин.

В целом же, подчеркнул спикер Госдумы, все поправки в Основной закон «направлены на то, чтобы сделать страну сильнее, повысить благосостояние граждан, защитить права граждан, это другой уровень развития страны».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.

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