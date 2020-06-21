Москва, , 13:16 — REGNUM Благодаря поправкам к Конституции декларативная норма — социальное государство — приобретает наполнение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Посмотрите, в сфере здравоохранения. Это гарантия на качественную, доступную, эффективную медицинскую помощь. В сфере социальной — раньше норма была декларативная — социальное государство. Сегодня эта норма социального государства приобрела наполнение, государство гарантирует: если заработная плата, то не менее минимального прожиточного минимума, если пенсия, то с обязательной индексацией. Это также крайне важно», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что эти гарантии лягут дополнительной нагрузкой на государство, на государственные институты.

Более того, по словам Володина, принятие поправок позволит гражданину России воспользоваться медицинской помощью, независимо от наличия у него медстраховки.

«Эти гарантии уже будут давать возможность защитить человека, решить его проблемы, независимо от того, есть у него медицинская страховка или нет», — заявил спикер Госдумы, противопоставив нормы действующим в США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.

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