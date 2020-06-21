Москва, , 13:19 — REGNUM Слова украинского президента Владимира Зеленского о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны могут негативным образом отозваться на отношениях России и Украины. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью в документальном проекте «Россия. Кремль. Путин».

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет», — заявил российский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

Также он указал, что в данном случае имеет ввиду то, что Украина тоже сильно пострадала во время Второй мировой войны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в Польшу в январе нынешнего года президент Украины Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании войны наряду с нацистской Германией.