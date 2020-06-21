Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Количество проводимых в США тестов на коронавирус нужно уменьшить, чтобы снизилось число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране. Об этом 21 июня заявил на митинге в Талсе (штат Оклахома) президент США Дональд Трамп, передает телеканал Channel 3000.

По словам американского лидера, рассказавшего, что в настоящий момент в США проведено примерно 25 млн таких анализов, тестирование является палкой о двух концах — при большем числе тестов на коронавирусную инфекцию, выявляется большее количество заразившихся ею.

«Так что я сказал своим людям, замедлите тестирование, пожалуйста», — заявил Трамп.

При этом позднее представитель администрации нынешнего американского президента отметил, что Трамп, говоря это, «очевидно, пошутил».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США в настоящее время общее число заразившихся коронавирусом превышает 2,3 млн случаев.