Киев, , 12:37 — REGNUM Произойдут ли изменения в Белоруссии в результате президентских выборов, которые произойдут в августе 2020 года, зависит от «политической грамотности, духовности и правового уровня развития народа, который голосует». Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 21 июня.

По словам Кравчука, отношение людей к лидеру зависит не только от того, что они думают и как оценивают ситуацию, а и от того, имеют ли они достаточно знаний и опыта для оценки.

«Манипуляция сознанием, работа соответствующих государственных органов, средств массовой информации может настолько повлиять на сознание людей, что они будут действовать в соответствии с такими установками. А установки формируются не только в результате жизненного опыта, но и всей системы, которая существует в стране — правительства, СМИ, законов, Конституции», — добавил Кравчук.

Леонид Кравчук также отметил, что если граждане Белоруссии считают, что Лукашенко «можно выбирать «до смерти», в конце концов это их право и он не может им ничего рекомендовать.

Первый президент Украины вместе с тем отметил, что на Украине ситуация другая.

«Мы имеем демократическое отношение, свободу слова, позиции, взгляды всех без исключения политических сил. Мы руководствуемся нормой Конституции о том, что президент не может быть избран более, чем на два срока», — уточнил он.

Напомним, в Белоруссии 9 августа 2020 года состоится основное голосование на выборах президента Белоруссии. Отметим, что Александр Лукашенко является бессменным президентом Белоруссии с 1994 года.