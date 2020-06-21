21 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Хотелось бы верить, что в Токио хватит здравомыслия не попасть в американский капкан глобальной ПРО, преследующей цель «обнулить» возможности России и других стран нанести сокрушительный ответный ракетно-ядерный удар в случае нападения на них. Тем более, как сообщают, в России есть такое оружие, против которого AegisAshore и иже с ним просто бесполезны.

Анатолий Кошкин, , 12:09 — REGNUM После заявления министра обороны Японии Таро Коно о том, что правительство его страны намерено остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения на японской территории систем ПРО AegisAshore, Пентагон поспешил представить дело так, как будто речь идет лишь об откладывании проекта из-за возникших «технических проблем». «Мы понимаем это так, что японское правительство пересматривает технический план с тем, чтобы улучшить соотношение «затраты — эффективность». Мы будем проводить с Японией техническое обсуждение для того, чтобы выйти на лучший путь. Хочу подчеркнуть, что AegisAshore — это выгодное решение и для американо-японских союзнических отношений, и для японского народа», — разъясняет и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

Япония

Такие «разъяснения» заставили японское правительство высказаться более определено. В действительности, Токио отменяет закупку и размещение комплексов противоракетной обороны американского производства. Об этом сообщает общенациональный телеканал NHK. По его данным, такое решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности. Сообщалось и то, что 18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии AegisAshore.

Кроме дороговизны и технического несовершенства данной системы вооружения, существуют и серьезные политические проблемы его размещения на Японских островах. Это в первую очередь беспокойство по поводу втягивания Страны восходящего солнца в региональную, да и глобальную гонку вооружений, чреватую нацеливанием соседними государствами в качестве ответных мер на военные объекты в Японии своего оружия, включая ракетно-ядерное. Не приходится напоминать, что такое оружие теперь есть у всех соседствующих с Японией стран, кроме Южной Кореи. Похоже, японцы отнюдь не горят желанием таскать каштаны из огня для заокеанского «старшего брата», ибо, хотя Токио и оплатит дорогостоящие системы AegisAshore, в действительности они будут использованы как дальневосточный фланг глобальной ПРО США.

О том, что в соседних странах серьезно предупреждают японское правительство от размещения у себя не только оборонительного, но и рассчитанного для нанесения ракетных ударов по сопредельным странам наступательного оружия, в Токио хорошо известно. Тем более что предупреждения делаются на высшем уровне. Приведем лишь одно из высказываний президента РФ Владимира Путина по этому поводу: «И, конечно, нас беспокоят планы размещения (в Японии) систем противоракетной обороны. Я много раз говорил, могу ещё раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это всё понимаем…» Было бы наивно надеяться, что в Москве будут, проявляя беспечность, мириться с таким положением.

О том, что при принятии решения аннулировать планы размещения системы AegisAshore в Токио учитывают заявленную озабоченность российского руководства, свидетельствуют, в частности, публикации в японской центральной прессе. Комментируется высказывание во время недавней пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости прояснить ситуацию с отказом Японии от американских наземных комплексов ПРО AegisAshore, прежде чем определиться со своими дальнейшими шагами. При этом министр добавил, что при обсуждении мирного договора Москва обращает внимание Токио на риски и угрозы для России, возникающие из-за военно-политического союза Японии и США. Японская влиятельная газета «Нихон кэйдзай симбун» пишет: «Лавров вновь подчеркнул опасность, которую представляет для России японо-американское сотрудничество в области безопасности, и высказался в том плане, что российская сторона осторожно подходит к развитию событий в этой сфере. Как известно, Россия с самого начала последовательно выступала против размещения американских противоракетных систем в Японии, заявляя о том, что они могут быть трансформированы в наступательное оружие».

Отрадно, что нацеленный на поддержание напряженности в Восточной Азии и противоборство с объявленными США врагами Россией и Китаем военный союз Вашингтона и Токио находит в Москве объективную оценку. А то ведь еще не так давно российская власть, по сути, славословила этот агрессивный блок. В середине мая 1997 года министр обороны России Игорь Родионов, получив соответствующие инструкции, подписал со своими коллегами, руководителями военных ведомств США и Японии, совместные заявления о признании положительной роли японо-американской системы безопасности, включающей Договор безопасности, Сан-Францисский мирный договор, административное соглашение и обновленное Соглашение об основных направлениях оборонительного сотрудничества США и Японии как фактор стабильности в АТР. Вот они, плоды ельцинско-козыревской «дипломатии». О них не стоит забывать и в наши дни.

Хотелось бы верить, что в Токио хватит здравомыслия не попасть в американский капкан глобальной ПРО, преследующей цель «обнулить» возможности России и других стран нанести сокрушительный ответный ракетно-ядерный удар в случае нападения на них. Тем более, как сообщают, в России есть такое оружие, против которого AegisAshore и иже с ним просто бесполезны. Скорее всего, и это учтено при принятии наделавшего шума решения Токио впервые пойти наперекор заокеанскому сюзерену.