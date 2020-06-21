Москва, , 12:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему он очень не любит отчитывать своих подчиненных «в показном порядке». Об этом глава государства рассказал в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, без камер у него случаются жесткие разговоры с подчиненными, однако не бывает случаев, когда бы он кого-то оскорбил или унизил. Также президент отметил, что не любит «отчитывать кого-то в показном порядке» и никогда этого не делал.

«Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений», — пояснил российский лидер.

Конечно, в закрытых кабинетах и без видеокамер случаются «жесткие разговоры». Но при этом Владимир Путин никогда никого не оскорбляет.

«Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — заявил президент России.